Biraya zam rötar yaptı. Şarap zamlandı

Düzenleme: Kaynak: Dünya Gazetesi
Biraya zam rötar yaptı. Şarap zamlandı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak alkollü içkilere de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Zam oranı şaraplara anında yansıdı. En ucuz şarap 275 TL, en pahalı şarap 2 bin 125 TL'den satılıyor. Biraya da bu hafta zam gelmesi bekleniyor.

Hafif işçi çeşitleri arasında yer alan şarap zamlanırken, biraya da bu hafta içinde zam yapılacağı belirtildi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Süryani şaraplarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, "Zam yağmuru başladı" diye yazdı. Böylece grubun en pahalı şarabı 2 bin 125 TL olurken en ucuzu 275 TL oldu.

Biraya ise henüz ÖTV zammı uygulanmadı. 50'lik yerli biraların halen 60 TL'den satıldığı, ÖTV zammı sonrası satış fiyatının 70 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

"BİRANIN TANESİ 15 TL"

Biranın 60 TL'ye çıktıktan sonra hiç tüketmediğini söyleyen bir genç, "Avrupa Şampiyonası'nda tribünleri dolduranları ellerinde bira bardaklarıyla gördükçe çıldırıyorum. Adamlar lıkır lıkır içiyor. Çünkü bira alkol yerine bile konmuyor. Ama Türkiye'de sürekli zamlanan alkollü içecek fiyatları devlet memurlarının maaşını ödüyor" dedi.

Biranın içmenin de ülkemizde lüks olduğunu söyleyen bir kişi "Bu şekilde insanları alkolden uzak tutmaya çalışıyorlarsa yanılıyorlar. Bir bira kitinden 50 şişe bira çıkıyor. Bir şişe biranın maliyeti 15 TL'yi geçmiyor. Tam hesaplarsak 10 TL. Rakıyı da etilden üretenler litresini 125 TL'ye mal ediyor. O da etili kendi üretirse fiyatı 50 TL'ye düşüyor. İçki satışları düştü diye sevinenler yanılıyor" diye konuştu.

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