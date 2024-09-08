Birbirinden lüks 253 araç yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Birbirinden lüks 253 araç yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son üç ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 253 çalıntı veya yurt dışından usulsüz yollarla getirilmiş taşıtı ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri ticari eşya kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 79 araç yakalama operasyonu gerçekleştirdi. Gümrük sahalarına gelen taşıt ve yolcular üzerinde yapılan gümrük tescil işlemleri sırasında, ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere yönelik detaylı incelemeler başlatıldı.

Bu incelemeler neticesinde, ele geçirilen taşıtlardan bazılarının çalıntı olduğu, bazıların ise Türkiye’de parçalanmak üzere şase ve plakalarının değiştirilerek usulsüz kullanım için hazırlandığı belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlar sonucunda 253 taşıtı ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından devam ediyor.

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