Birbirinden lüks 253 araç yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri ticari eşya kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 79 araç yakalama operasyonu gerçekleştirdi. Gümrük sahalarına gelen taşıt ve yolcular üzerinde yapılan gümrük tescil işlemleri sırasında, ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere yönelik detaylı incelemeler başlatıldı.

Bu incelemeler neticesinde, ele geçirilen taşıtlardan bazılarının çalıntı olduğu, bazıların ise Türkiye’de parçalanmak üzere şase ve plakalarının değiştirilerek usulsüz kullanım için hazırlandığı belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonlar sonucunda 253 taşıtı ele geçirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından devam ediyor.