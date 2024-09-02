Birbirine girmek deyimi ne anlama geliyor?

Birbirine girmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki farklı anlamda kullanılır.

Birinci anlamıyla, şiddetli bir tartışma ya da fiziksel çatışma yaşamak, yani kavga etmek anlamına gelir.

İkinci anlamıyla ise, heyecan ya da panik anında insanların kontrolsüz bir şekilde oradan oraya koşuşturması, karışıklık yaratması anlamında kullanılır. Bu deyim, genellikle bir ortamda düzenin bozulduğunu ya da kaosun hâkim olduğunu anlatmak için tercih edilir.

BİRBİRİNE GİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Düğündeki laf dalaşı sonrası konukların birbirine girdi, ortalık bir anda karıştı."