Birbirleriyle husumetli iki ayrı suç örgütüne operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Birbirleriyle husumetli iki ayrı suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını Abdullah Çapkan ve Ramazan Taş’ın yaptıkları birbirleri ile husumetli olan 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-9 operasyonlarının yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan operasyona dair bilgileri paylaştı. İstanbul merkezli olan ve Ramazan Taş’ın cezaevinden, Abdullah Çapkan’ın da yurt dışından yönettiği birbirleri ile husumetli olan 2 ayrı organize suç örgütüne Kuyu-9 operasyonu yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli yakalanırken bu yakalananlardan 46’sının tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 20 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-07-19-084206.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-084234.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-084242.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-084249.png

ekran-goruntusu-2024-07-19-084254.png

Son Haberler
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi Dünya
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı Spor
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı Gündem
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar Dünya
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar
Alex de Souza yıkıldı Spor
Alex de Souza yıkıldı
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi Gündem
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor Spor
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor