Birbirleriyle husumetli iki ayrı suç örgütüne operasyon

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan operasyona dair bilgileri paylaştı. İstanbul merkezli olan ve Ramazan Taş’ın cezaevinden, Abdullah Çapkan’ın da yurt dışından yönettiği birbirleri ile husumetli olan 2 ayrı organize suç örgütüne Kuyu-9 operasyonu yapıldı.

Operasyonda 47 şüpheli yakalanırken bu yakalananlardan 46’sının tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 20 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.