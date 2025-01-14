Bircan Bali haber spikeri oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bircan Bali haber spikeri oldu

Magazin programları ile tanınan Bircan Bali, Flash Haber TV’de haber programı sunacak.

Halktv'nin satıl aldığını duyurduğu Flaş Haber TV, anlaşmanın bozulması üzerine Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alınmıştı. Kanalın el değiştirmesi ile birlikte kadroda büyük bir kadro değişikliği oldu.

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Deneyimli isim Ersoy Dede'ye teslim edilen Flaş Haber TV'de magazin programlarının aranan ismi Bircan Bali'nin de hafta sonu haber bültenlerini sunacağı öğrenildi.

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Transfer sürecine devam eden Flash Haber TV kadrosuna ünlü isimler katılmaya devam ediyor.

En son ünlü ekran yüzü Bircan Bali de kanalın yeni yüzlerinden biri oldu. Birsen Bali hafta sonu haber bültenlerini sunacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Bircan Bali haber spikeri oldu
Bircan Bali haber spikeri oldu
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