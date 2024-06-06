Bircan Bali hakkında soruşturma başlatılmıştı. Programa gelmedi

Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında tekrar göründü, ancak kısa bir süre sonra yine programdan ayrıldı. Bali'nin Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığını iddia etmesi üzerine hakkında bir soruşturma başlatıldı.

"DİLAN POLAT CEZAEVİNDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Dünkü yayında Bali, "Büyük bir iddiadan bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim. İddiaya göre; Dilan'ın 2 aydır serbest olduğunu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla saatlerce vakit geçiriyor" demişti.

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMADAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu iddiaların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında gündeme gelen "suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına" dair iddiayı araştırmak için "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

"ANADOLU ADLİYESİ'NE GİDİYORUM"

Soruşturma başlatılmasının ardından programa çıkmayan Bircan Bali, yayına bağlanarak "Hakkımda bir soruşturma olup olmadığını takip etmek üzere Anadolu Adliyesi'ne gidiyorum. Bu süreç sonuçlanana kadar kurumuma zarar vermemek adına yayında olmayacağım" dedi ve olayın peşini bırakmayacağını sözlerine ekledi.