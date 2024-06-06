Bircan Bali'nin Dilan Polat sözlerine başsavcılıktan açıklama. 2 aydır cezaevinde değil demişti

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Bircan Bali'nin Dilan Polat sözlerine başsavcılıktan açıklama. 2 aydır cezaevinde değil demişti

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali, kara para aklama ve vergi kaçırma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın 2 aydır cezaevinde olmadığını söylemişti. Başsavcılık Bali'nin iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevindeki durumuyla ilgili çeşitli haberler dolaşıyordu.

Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşadığı olaylar kamuoyunun dikkatini çekerken, televizyon programı "Söylemezsem Olmaz"da yer alan Bircan Bali'nin ortaya attığı bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

ggg.png

"CEZAEVİNDE VE KENDİ EVİNDE DEĞİL BAŞKA BİR EVDE KALIYOR"

Bali, "Dilan Polat'ın cezaevinde mi yoksa hastanede mi olduğuna dair önemli bir iddia ortaya koyacağım. Bir tanığın ifadelerine dayanarak söylüyorum; iddiaya göre, Polat son 2 aydır serbest bırakılmış, kendi evi dışında bir yerde çocuklarıyla vakit geçiriyor ve basından uzak olan arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyormuş" şeklinde konuşmuştu.

aa.png

"BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NDAN ÇEKİLMİŞ BİR PROGRAMI YAYINLANACAK"

Ayrıca, Bali, "Yakın bir zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkacağını ve bu fotoğrafın bilinçsizce çekilmiş gibi gösterileceğini iddia ediyorum. Ancak böyle bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır" demişti.

aaaa.png

AVUKATI YALANLAMIŞTI

Dilan Polat'ın ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia sadece devlet tarafından değil, daha önce açıklanan herkes tarafından yalanlanacak bir iddiadır. Bu iddiayı temellendirmek için hangi kanıtlara dayandığınızı merak ediyorum. Bu suçlama, Türkiye Adalet Bakanlığı'nı hedef alan ciddi bir iddiadır" şeklinde konuşmuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bircan Bali'nin bu iddiaları sonrasında Polatlar soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır o evde kalıyor. Canlı yayında şok iddia
Son Haberler
Aydınlatma direğine asılı halde bulundu. Kan donduran olay Gündem
Aydınlatma direğine asılı halde bulundu. Kan donduran olay
Çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Yetiştiren paraya para demiyor Yaşam
Çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Yetiştiren paraya para demiyor
Migros, iki market zincirini bünyesine kattı. Rekabet halindeydiler Ekonomi
Migros, iki market zincirini bünyesine kattı. Rekabet halindeydiler
Lüks otelde yangın Gündem
Lüks otelde yangın
Termometrelerin 35 dereceye fırlamasının nedeni belli oldu Gündem
Termometrelerin 35 dereceye fırlamasının nedeni belli oldu
Şahane Hayatım dizisi final yapıyor. Son fragman yayınlandı Keşfet
Şahane Hayatım dizisi final yapıyor. Son fragman yayınlandı
Mahmut Uslu’dan canlı yayında şoke eden hareket Spor
Mahmut Uslu’dan canlı yayında şoke eden hareket