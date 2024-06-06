Bircan Bali'nin Dilan Polat sözlerine başsavcılıktan açıklama. 2 aydır cezaevinde değil demişti

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevindeki durumuyla ilgili çeşitli haberler dolaşıyordu.

Dilan Polat'ın cezaevindeki yaşadığı olaylar kamuoyunun dikkatini çekerken, televizyon programı "Söylemezsem Olmaz"da yer alan Bircan Bali'nin ortaya attığı bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

"CEZAEVİNDE VE KENDİ EVİNDE DEĞİL BAŞKA BİR EVDE KALIYOR"

Bali, "Dilan Polat'ın cezaevinde mi yoksa hastanede mi olduğuna dair önemli bir iddia ortaya koyacağım. Bir tanığın ifadelerine dayanarak söylüyorum; iddiaya göre, Polat son 2 aydır serbest bırakılmış, kendi evi dışında bir yerde çocuklarıyla vakit geçiriyor ve basından uzak olan arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyormuş" şeklinde konuşmuştu.

"BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NDAN ÇEKİLMİŞ BİR PROGRAMI YAYINLANACAK"

Ayrıca, Bali, "Yakın bir zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkacağını ve bu fotoğrafın bilinçsizce çekilmiş gibi gösterileceğini iddia ediyorum. Ancak böyle bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır" demişti.

AVUKATI YALANLAMIŞTI

Dilan Polat'ın ailesinin avukatı Hüseyin Kaya ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddia sadece devlet tarafından değil, daha önce açıklanan herkes tarafından yalanlanacak bir iddiadır. Bu iddiayı temellendirmek için hangi kanıtlara dayandığınızı merak ediyorum. Bu suçlama, Türkiye Adalet Bakanlığı'nı hedef alan ciddi bir iddiadır" şeklinde konuşmuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bircan Bali'nin bu iddiaları sonrasında Polatlar soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve Bircan Bali hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.