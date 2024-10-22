Birce Akalay ile sevgilisi Hakan Kurtaş'tan fotoğraf

Son dönemde "Mezarlık", "Kuş Uçuşu", "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gibi yapımlarda boy gösteren Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini galasına sevgilisiyle katıldı.

Hakan Kurtaş sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Gala öncesi çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Akalay, sevgilisiyle pozuna da yer verdi.

"HAYATIMDA OLDUĞUN İÇİN ŞANSLIYIM"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Filmimizin galasında bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli dostlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca her zaman olduğu gibi itina ile akşama hazırlayan ekibime sonsuz teşekkürü borç bilirim. Hayatımda olduğun için gerçekten şanslıyım" notunu düştü.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş arasında bakışla aşk ilanı

EVLİLİK İDDİALARINA SON NOKTA

Öte yandan birkaç hafta önce Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın evleneceği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Kurtaş "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Birce Akalay, Nejat İşler'in olay gecesini anlattı. İnanç Konukçu'ya yumruk atmıştı