Birçok ilde kurslarda hafta sonu eğitimine ara verildi

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle hafta sonu, bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

DÜZCE

Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İl genelinde hafta sonu faaliyetlerini sürdüren tüm kurslarda eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde hafta sonunda da faaliyetlerini sürdüren tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, kurs merkezleri, açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime 22-23 Şubat tarihlerini kapsayan hafta sonunda 2 gün süreyle ara verilmiştir."

RİZE

Rize'de etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelindeki tüm kurslarda eğitime yarın ve pazar günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde süren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ile vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü il genelinde tüm özel öğretim kurumları, özel kreş ve gündüz bakımevleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, SRC kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, okullar bünyesindeki ve bağımsız mesleki eğitim merkezi faaliyetleri ile muhtelif kurslarda eğitim öğretime ara verilmiştir."

KOCAELİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması, buzlanma tehlikesi nedeniyle kentteki resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ile diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim öğretime 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sportif faaliyetler de ertelendi.

KARABÜK

Karabük'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu bilim sanat merkezi, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporlarına göre bölgeyi ve Karabük'ü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Aydın, il genelinde destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinin kurslarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat günleri ara verildiğini duyurdu.