Birçok ilde okullar tatil edildi. Eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il geneline verdiği kar yağışı uyarısının ardından birçok şehirde yoğun kar yağışı etkisini devam ettirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle son günlerde çok sayıda ilde eğitime zorunlu ara verilirken, bazı valiliklerden yeniden kar tatili haberleri gelmeye başladı.

SAMSUN

Samsun Valiliğinden gerçekleştirilen açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına rağmen, şehirde etkisini devam ettirecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime yarın ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BARTIN

Bartın'da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği belirtildi.

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

SİNOP

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği bildirildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE

Rize Valiliği de il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının sürdüğünü vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.