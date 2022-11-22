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Birçok kenti sağanak vurdu: Yollar ve evleri su bastı

Birçok ilde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı evleri su bastı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 05:32
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Birçok kenti sağanak vurdu: Yollar ve evleri su bastı

Birçok kenti sağanak vurdu: Yollar ve evleri su bastı
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Birçok kentte şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yolları su bastı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA

MUĞLA

Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İtfaiye ekipleri, Çarşı Mahallesi’nde bir evi basan suyu tahliye etmek için yoğun uğraş verdi. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Araçlar da göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmurla birlikte yola gelen toprak ve taşlar, Mümtaz Ataman Caddesi’ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Fotoğraf: İHA

TEKİRDAĞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.

Dolu yağışının da etkili olduğu Süleymanpaşa ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüştü. Kentte sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış sırasında koltuk değnekleri ile yürüyen vatandaş, su basan yolun karşısına yakınlarının desteğiyle geçti.

Birçok kentte sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı

BALIKESİR

Meteoroloji Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi'nin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bir saat kadar etkili olan yağış sürücüleri ve motokuryeleri zorladı.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin saçak altlarına ve apartmanlara sığınırken, yollarda su birikintileri oluştu. (AA / İHA)

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