Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo

Bugün sizlere evde kasap köfte nasıl yapılır, gerçek kasap köftenin tarifi ve sönmeyen köfte hakkında bilgi vereceğiz. Kasap köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İster mangalda, ister tavada pişirin, her halükarda damakları şenlendiren bir lezzettir. İşte size evde kasap köfte yapmanın püf noktaları:



KASAP KÖFTE MALZEMELERİ

750 gr dana köftelik kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

Yaklaşık 1 çay bardağı galeta unu ya da ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Soğanları soyup rendeleyin ve suyunu sıkarak çıkartın.

Kıymanın üzerine rende soğan, baharatlar ve ekmek içi ekleyerek iyice yoğurun.

Cevizden biraz büyük parçalar kopararak elinizde yuvarlatın ve avucunuzda biraz bastırarak şekil verin.

İster mangalda isterseniz de tavada önlü arkalı pişirerek servis yapın.

Afiyet olsun...

Kasap köfteniz hazır! Şimdi isteğinize göre mangalda veya tavada pişirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Unutmayın, gerçek kasap köftesi yaparken malzemelerin kalitesine ve doğru ölçülere dikkat etmek çok önemlidir. Bu tarif ile evinizde kolaylıkla lezzetli kasap köfte yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. - Fotoğraflar: Youtube.com