Birçok oyuncunun önünü kestiğini söylemişti! Ayşe Barım Deniz Işın’ın hangi işine engel koydu

Kaynak: Birsen Altuntaş
Birçok oyuncunun önünü kestiğini söylemişti! Ayşe Barım Deniz Işın’ın hangi işine engel koydu

Ayşe Barım soruşturması kapsamında savcılığa mağdur olarak ifade veren ünlü oyuncu Deniz Işın’ın iddialara göre Evcilik filminde önü kesilmeye çalışılmış. Nejat İşler ünlü oyuncunun rolü almasında etkili olmuş.

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın ardından Deniz Işın da ifade verdi.

BİRÇOK OYUNCUNUN ÖNÜNÜ KESTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Deniz Işın, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Ayşe Barım’ın kendisinin işlerine engel olmaya çalıştığını ve tanıdığı yetenekli kadın oyuncuların önünü kestiğini belirtti. Deniz Işın’ın "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" şeklindeki açıklamalarda bulunmuştu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz yaz Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı "Evcilik" filminde, Ayşe Barım’ın kendi ajansından oyuncu adayları sunduğu ve bu süreçte Deniz Işın’a engel olmaya çalıştığı ileri sürüldü.

ROLÜ ALMASIN DİYE BAŞKA OYUNCULAR SUNMUŞ

"Evcilik" filminde, Deniz Işın’ın köylü kadını Aysun rolü için başlangıçta önerilen oyunculardan biri olduğu ancak Ayşe Barım’ın, Işın’ın rolü almasını istemediği ve başka adaylar sunduğu öne sürüldü.

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Ümit Ünal’ın yanı sıra Nejat İşler de partnerinin Deniz Işın olmasını çok istedi. Daha sonra Deniz Işın filmdeki rolü aldı. “Evcilik” filminin diğer başrol oyuncusu da Persona Menajerlik’in oyuncusu Öykü Karayel seçildi.

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