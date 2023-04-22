Görenler gözlerine inanamadı. Birçok rivayete konu oldu

Tokat'ta Efkerit Vadisi'nde yer alan tapınak görenleri hayrete düşürdü. Anadolu'da yaşayan ilk kavme ait olduğu söylenen tapınakla ilgili bölgede birçok rivayet bulunuyor.

Görenler gözlerine inanamadı. Birçok rivayete konu oldu

Tokat'ın Niksar ilçesine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta Efkerit Vadisi'nde dağın yamacında oyularak yapılan tapınak dikkat çekiyor.

İHA’nın haberine göre; Anadolu'nun ilk kavimlerinden olan Luvi kavmine ait olduğu söylenen tapınak, halk arasında birçok rivayete konu oluyor.

Yamaçtaki ilginç ilkel yapının, Danişmentli devleti tarafından cephanelik ve Hristiyan din adamları tarafından tapınak olarak kullanıldığı ileri sürülüyor. Bölge halkı yapının halkı tarafından turizme kazandırılması bekleniyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Birçok rivayete konu oldu: Halk turizme kazandırılmasını istiyor

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORLAR"

Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit Vadisi'ndeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan Luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında çeşitli rivayetler var, bu rivayetlerden bir tanesi Luvi kavminin Nuh Tufanı'ndan kaçmak ve korunmak amaçlı yaptırdığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göreyse Danışmentli hükümdarın burayı silah deposu olarak kullandığı söyleniyor. Başka bir rivayete göreyse Hristiyan din adamlarının burada inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Halkın bu bölgeye turizm açısından bakış açısı var. Turizme kazandırılmasını istiyorlar" dedi.

Görenler gözlerine inanamadı! Birçok rivayete konu oldu: Halk turizme kazandırılmasını istiyor - Resim : 1

"NUH TUFANI'NDAN KAÇAN BİR KAVMİN ORAYA SIĞINDIĞI SÖYLENİYOR"

Serenli kasabası Beyazıt Mahallesi muhtarı Salih karabacak, vadinin turizm için uygun olduğunu belirterek, "Efkerit Vadisi çok eskiye dayanan, gelmeye ve görmeye değer bir yer. Turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz. Vadide bir tapınak var, Nuh Tufanı'ndan kaçan bir kavmin oraya sığındığı söyleniyor. Tapınağın turizme elverişli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görenler gözlerine inanamadı! Birçok rivayete konu oldu: Halk turizme kazandırılmasını istiyor - Resim : 2

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