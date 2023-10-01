Birçok uçak seferi iptal edildi. Uyarılar art arda geldi

Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış uçuşları da etkiledi. İstanbul başta olmak üzere birçok uçak seferi iptal edildi.

THY’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir” dedi.

Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.

ART ARDA UYARILAR GELDİ

Öte yandan Meteoroloji genel Müdürlüğü’nden birçok ile sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

MARMARA BÖLGESİ

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonrada etkili olmaya devam ederek yarın (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli batı ve kuzeybatılı rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek yarın (Pazartesi), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun’un batısı ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Giresun’un doğu ve Trabzon’un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (02.10.2023 Pazartesi) batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden etkisini artırarak sabah saatlerinde batısı, öğle saatlerinden itibaren genelinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (03.10.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.