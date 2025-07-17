Bireysel kredilerde sert artış! Hayat pahalılığı borç sarmalına sürüklüyor

Ekonomik istikrarsızlık, hane halkının geçim sıkıntısı ve finansal kırılganlıklar, bireysel ve nakdi kredilerin artmasına da neden oluyor. Yılın başında asgari ücrete yapılan zammın ardından gelir artışının olmaması, vatandaşların borçlanmasında en büyük etkenler arasında yer alıyor.

Bireysel krediler mayıs ayında yüzde 45 artarak 4,6 trilyon TL’yi aşarken; bireysel kredilerin yüzde 49’unu kredi kartları, yüzde 25’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 13’ünü konut kredileri, yüzde 2’sini taşıt kredileri ve yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin mayıs ayı istatistiklerine göre, bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı son bir yılda yaklaşık 1,7 milyon kişi artarak 42,4 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında 207 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 192 bin kişi ilk defa kredi kartı, 118 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.

NAKDİ KREDİLER YÜZDE 40 ARTTI



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 19 trilyon 912 milyar TL oldu.

Tasfiye olunacak alacaklar 513 milyar TL olurken tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı mayıs ayında bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 2,5 oldu. Tasfiye olunacak alacakların 490 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si ise finansal kiralama şirketlerine ait.

YABANCI PARA KREDİLER 2024'E GÖRE YÜZDE 53 ARTTI



Verilere göre, mayıs ayında ticari kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşirken; ticari kredilerin kullanımı yüzde 39 artarak 15,3 trilyon TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 32 ile en yüksek paya sahip sektör olurken, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı.

Nakdi krediler içinde yabancı para kredilerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 7 trilyon 487 milyar TL oldu. Türk lirası krediler ise önceki yıla göre yüzde 28 artarak 7 trilyon 780 milyar TL oldu. Yabancı para kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.

