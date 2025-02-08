BirGün gazetesindeki 3 gazeteciye gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BirGün gazetesindeki 3 gazeteciye gözaltı

BirGün gazetesi web yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve sorumlu yazı işleri müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı sosyal medya hesabından gazetenin web koordinatörlerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Varlı sosyal medya hesabında şunları belirtti:

"Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki."

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA
birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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