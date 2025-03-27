Birgün yazarı Barış İnce serbest bırakıldı

İzmir'de aralarında BirGün yazarı Barış İnce'nin de bulunduğu gözaltındaki vatandaşlar adliyeye sevk edildi.

İnce, 24 Mart günü gözaltına alınmış ve gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Gözaltındaki kişiler, bugün saat 15.30 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Barış İnce, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki gazeteci arkadaşımızın tahliye kararından teselli duyuyoruz. Yine muazzam bir haksızlık sonucu İzmir’de gözaltına alınan ve gözaltında dördüncü günlerini yaşayan meslektaşlarımızın da bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz. Gazeteciliğe dokunulamaz!" ifadelerini kullandı.

Önderoğlu, açıklamasının devamında, "Gazetecilerin toplu tutuklanması gibi toplu tahliyesi de, mesleki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıkarırken, gazeteciliğin ve toplumsal rolünün kasıtlı, skandal bir tarzda hedef alınmasını gün yüzüne çıkardı. Bu kabul edilemez! İzmir’deki meslektaşlarımızın da tahliyesini talep ediyoruz." sözlerini sarf etti.

İzmir’de gazeteciler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek "Gazetecilik Suç Değildir" dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) çağrısıyla düzenlenen eylemde gazetecilere destek verilirken açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Halk TV'nin haberine göre İzmir’de gazeteciler Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek "Gazetecilik Suç Değildir" dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) çağrısıyla düzenlenen eylemde gazetecilere destek verilirken açıklamaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.