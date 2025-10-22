Gazeteciler Başsavcı Akın Gürlek'i ziyaretini haberleştirdikleri için yargılandıkları davada “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan beraat ederken, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan ceza aldı.

Gökdemir’e 35 bin TL adli para cezası veren ve hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme heyeti, Koç’a ise 35 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Karar sonrası açıklama yapan avukat Tolgay Güvercin ise, “Mahkeme, Basın Kanunu’na rağmen bir karar verdi. Var olan bir kanunu yok saydı. İtiraz edeceğiz. Umarım üst mahkeme, Basın Kanunu’nun 11. maddesinden haberdardır.” dedi.

Kararın ardından Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan BirGün Gazetesi yöneticilerinden ilk olarak Uğur Koç konuştu. Koç, şunları söyledi:

“Geçen yıl, 8 Şubat gecesi gözaltına alınmıştık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ‘hedef göstermek’ ve ‘hakaret’ iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında yargılandık. Bugün, bu yargılamanın sonucunda hem adli para cezası hem de hapis cezası ile cezalandırıldık.

CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel bir süredir yargılamaların televizyondan yayınlanması gerektiğini dile getiriyor. Gerçekten de bu davalardaki atmosferi herkesin görebilmesi için yargılamaların canlı yayınlanmasının çok yerinde olacağına inanıyorum. Çünkü bu dava boyunca yaşananlar, adaletin nasıl işlediğini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

Daha önceki ifadelerimizde ve mahkeme karşısında, haberi yapan kişinin ben olduğumu açıkça söyledim. Buna rağmen savcılık, mütalaasında buna dahi yer verme gereği duymadı. Ceza talep ederken somut gerekçelere dayanmayan bir iddia makamı ile karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti de defalarca dile getirdiğimiz savunmalarımızı görmezden gelerek bizi cezalandırdı.

Biz orada da söyledik, burada da tekrar ediyoruz: Habercilik dışında hiçbir faaliyetimiz yok. Niyetimiz gazetecilik yapmaktan başka bir şey değildi. Ama ne yazık ki bunları söylerken bile utanıyoruz. Çünkü bugün hâlâ cezaevinde olan meslektaşlarımız var. Arkadaşımız Furkan Karabay içeride. Sendikacılar, öğrenciler, gazeteciler… Birçok kişi farklı gerekçelerle hâlâ tutuklu.

Bugün verilen bu karar, Türkiye’nin üzerine bir yıldır çöktürülmeye çalışılan karanlığın yeni bir örneğidir. Ama biz bugüne kadar haber yapmaktan, sözümüzü söylemekten çekinmedik. Bugünden sonra da çekinmeyeceğiz.”