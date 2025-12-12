Olay, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi.

İddiaya göre, markette çalışan T.Y. (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Y.T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle bir süre konuştu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Y.T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek T.Y.’ı ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan T.Y., hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Y.T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Y.T.’nin, T.Y.’a silahla ateş ettiği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterinin çıkmasıyla birlikte hızlı bir şekilde tabancasını çıkaran Y.T.'nin, gence defalarca ateş ettiği görüldü.