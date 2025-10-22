Gazeteci Can Ataklı, TELE 1 ekranlarında 22 holdingin kara para ve yasa dışı faaliyetler nedeniyle operasyon kapsamına alınacağını öne sürdü. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar da İBB soruşturması kapsamında ifade veren iş insanlarına “sürpriz isimlerin” ekleneceğini duyurdu.

ABD VE NATO BÖLGEYİ ÜS OLARAK KULLANMAK İSTİYOR

Gazeteci Can Ataklı, TELE 1 ekranlarında yayınlanan “Gazeteciler Masası” programında Türkiye’nin Kıbrıs politikası ve iktidarın ekonomik operasyonları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ataklı, Kıbrıs’ın Akdeniz’deki stratejik konumuna dikkat çekerek, ABD ve NATO’nun bu bölgeyi üs olarak kullanmak istediğini ve Erdoğan’ın bu konuda uzun süredir baskı altında olduğunu belirtti. Ataklı, seçim sonuçlarının bu baskılara karşı taviz verilmesini kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Ataklı, “Kıbrıs’ta irade böyle söyledi, bizim yapacak fazla bir şeyimiz yok” söyleminin ileride kullanılabileceğini iddia ederek MHP’nin Kıbrıs’a yönelik söylemlerini ise “şike gibi” olarak nitelendirdi.

Ataklı, Türkiye’de bazı iş insanlarına yönelik başlatılan ekonomik operasyonlara değindi. Erdoğan’a yakın olduğu iddia edilen holdinglerin mallarına el konulduğunu ve bu operasyonların Kıbrıs’a da sıçrayabileceğini belirtti. “Turpun büyüğü Kıbrıs’ta” diyen Ataklı, adanın kara para, yasa dışı bahis ve uyuşturucu gibi suç faaliyetlerinin merkezi haline geldiğini söyledi. 22 holdingin daha benzer gerekçelerle soruşturulacağı iddiasında bulundu.

Gazeteci Can Ataklı şöyle konuştu:

Seçiminden bir gün önce yazdığım bir yazıda dedim ki tersten çakma olabilir. Bizim iktidar oraya çok gitti. Fakat gidenlere bakıyorum. Mesela kim gitti? Süleyman Soylu gitti. Soylu'nun orayla ilgili sorunu var. Bahçeli'ye bakıyoruz. Bahçeli zannederim bir bahane yaratıyor Bahçeli. Erdoğan bu sonuçtan memnun mu değil mi? Yazımda Erdoğan muhalefetin kazanmasını isteyebilir diye belirtmiştim. Çünkü biz Türkiye ile Kıbrıs'ı çok fazla konuşmuyoruz. Kıbrıs'ı konuştuğumuz zaman da işin içine vatan millet Sakarya edebiyatı giriyor. Fakat dünya öyle bakmıyor. Amerika, NATO, İngiltere…

Aslında çok uzun zamandan beri bir Kıbrıs tartışması var ve Tayyip Erdoğan'dan çok ciddi tavizler istiyorlar. Çünkü Kıbrıs Akdeniz'in en büyük uçak gemisi, her tarafa hakim, Mısır, Libya, Tunus, Türkiye, Yunanistan, karşı tarafta da İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye hepsine çok hakim bir bölgede bulunuyor. Amerikan donanmasından iki tane dev uçak gemisi getirmek yerine Kıbrıs'ı kullanmak çok daha iyi ve Amerika epey zamandır Tayyip Erdoğan'dan bu tavizleri istiyor. Fakat Tayyip Erdoğan Kıbrıs konusu bizde sadece hamaset olarak konuşulduğu için oradan bazı tavizler verilmesine cesaret edemez.

KIBRIS STRATEJİK BİR KONUMDA

Amerika ve NATO, İsrail'in güvenliği ve Ortadoğu'da düzenin sağlanması için Kıbrıs'ın bir NATO üssü olmasını istiyor. Kıbrıs’tan Rusya'yı görüyorsun, uzaktan da Çin'i de kontrol edebiliyorsun. Öyle bir yer. Şimdi kampanya ne üzerine sürdürüldü? Erhürman şöyle yıpratıldı, “Rum aşığı Kıbrıs'ı satacak, Türkiye'yi ayıracak, zaten askerimiz için işgalci diyor” falan gibi böyle bir sürü bir kısmı doğru ama çarpıtılarak söylenen iddialar ortaya atıldı. Şimdi Türkiye'nin iki devletli federasyon tezi Ecevit zamanından beri daha doğrusu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin tezi buydu. Daha sonra yani bu işin olmayacağı görülünce işte önce ilk kurulan devletin adını hatırlayın. Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti’ydi. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevrildi.

ERDOĞAN'IN ELİ RAHATLADI

Ben seçim sonuçlarına bakınca Erdoğan'ın eli rahatladı diye düşünüyorum. Çünkü artık Kıbrıs'ta bir taviz verilecekse, bazı şartları, dayattıkları bazı şeyleri kabul edeceksek işte en güzel olay yaşandı. “Kıbrıs'ta irade böyle söyledi, sonuçta bizim yapacak fazla bir şeyimiz yok.” Türkiye'yi buraya doğru itiyorlar. Erhürman ilk geceki o şeyden kurtuldu. Şimdi sosyal medya üzerinden troll saldırısı yaptırıyorlar. Böyle bir yıpratma yapıyorlar. Ama gerek Erdoğan'ın tavrı gerek MHP'nin tavrı. Şimdi MHP'nin tavrı da bana şike geliyor. Olayı Kıbrıs'ın üzerine atıyorsun. Yarın taviz verdiğin zaman “bu Kıbrıslılar zaten böyle” diye. Bu anlattıklarım birinci bölümdü.

"TURPUN BÜYÜĞÜ KIBRIS'TA"

İkinci bölüm, Türkiye'de birtakım operasyonlar yapılıyor ve bu operasyonların içinde tamamı AKP'nin fedaisi diyebileceğimiz iş adamları var ve bunların mallarına el konuyor. Fakat Erdoğan'ın deyimiyle söyleyeyim, “Turpun büyüğü Kıbrıs'ta” çünkü Kıbrıs'ı bu kara para dünyası yani çeteler bir yerde üs olarak kullanıyorlar. Kıbrıs kara para cenneti, fuhuş cenneti, uyuşturucu cenneti, yasa dışı bahis cenneti ve her türlü yasa dışı işlerin yapılabildiği bir yer haline geldi. Türkiye'de yapılamayan ya da Türkiye'de yapılınca mide bulandırılacak işler burada yapılıyor. Şimdi bir operasyon başlatıyorlar. Bu operasyon belli ki işte özelleştir özelleştir şimdi de devletleştire mi geçtik nedir? Ama benim bakış açıma göre para bulamadıkları için bu dağıtılmış olan paraları toplamaya çalışıyorlar. Çünkü şimdi bakalım Erdoğan'ın fedai gibi çalışan bu holdingler bu paraları nasıl kazandılar? Yani sonuçta dağıtılan bir para var ve bu adamlar bu parayı Erdoğan'la kazandılar. Şimdi bunlar bir şekilde tekrar devlete dönüyor. Şu anda devlete taze para bulundu. Kıbrıs da patlayacak. Acayip rüşvetler, paralar var. Özel bir bilgi vereyim. 22 holdinge daha bu kara para ve birtakım sebep nedeniyle yürüneceği söyleniyor. Bunlar varsa Kıbrıs çok baş ağrıtır.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Ayrıca AKP’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İBB soruşturması kapsamında ifade veren iş insanlarına yenilerinin ekleneceğini ve “sürpriz isimlerin” sırada olduğunu belirtti. Tayyar’ın Paylaşımı şöyle:

Murat Tomruk. Hamdi Akın. Vedat Aşçı. İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor. Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım.