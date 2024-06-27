Biri asansör boşluğunda, diğeri banyoda saklanırken yakalandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan ve polisten kaçan şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Film sahnelerini aratmayan operasyonda, uyuşturucu madde ve hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.G., saklandığı binanın asansör boşluğunda kıskıvrak yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ç. ise polislerin binaya girdiğini görünce evin banyosundaki pencereden kaçmak üzereyken yakalandı.
Firari iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.