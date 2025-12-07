Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, Karşıyaka'ya konuk oldu. 1 galibiyeti olan ve transfer aldığı transfer yasağı nedeniyle zorlu günler yaşayan İzmir ekibi karşısında siyah beyazlılar fazla zorlanmadı. İlk periyodu 18-15 önde geçen Kartal. devre arasına 44-34 önde gitti.

Taraftarın desteğiyle Karşıyaka skoru dengeye getirmeye çalışsa da rakibine karşılık vermeyi başaran Beşiktaş son 10 dakikaya 65-55 önde girdi. Kritik dakikalarda hata yapmayan siyah beyazlılar maçtan 86-73 galip ayrıldı.

Kartal'da 19 sayı atan Zizic takımının en skorer ismi oldu. Karşıyaka'nın transfer yasağı almadan kadrosuna kattığı ve ilk maçına çıkan Moody de Zizic gibi 19 sayı attı. İzmir'de 10'da 10 yapan Kartal, tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe ve Bahçeşehir'in önünde lider durumda bulunuyor. 9. yenilgisini alan Karşıyaka ise ligde son sırada.