'Biri Bizi Gözetliyor' Melih'in son hali ortaya çıktı. BBG evinin çapkın yarışmacısıydı

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor' un yarışmacılarının son halleri sosyal medyada gündem oldu.

BBG evinin bebek yüzlü yarışmacısı Melih'in son halini görenler ise çok şaşırdı. Şimdilerde 42 yaşında olan Melih Değirmenci BBG'nin sevilen isimlerinden biriydi.

Ünlü isim yarışmanın ardından 3 dizi, 2 TV filminde rol aldı.

Değirmenci, Tuzu Kurular dizisi ile dizi oyunculuk kariyerine başladı.

Bir albüm çıkaran Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitti.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan ünlü isim farklı film ve dizilerde rol almaya devam etti. O dönemlerde sokakta 6 korumayla gezebildiğini dile getiren Melih Değirmenci'nin, şimdilerde ise kamera arkasında bir hayatı var.