Biri bunu açıklasa da öğrensek hani!

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ali Ağıralioğlu’nun ilginç bir konuşmasını izledim.

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Konu malum:

Terörsüz Türkiye (!)

Ağıralioğlu’nun, satır aralarındaki tespitleri ise düşündürücü!

‘Terörsüz Türkiye’ konusuna itiraz etmediklerini, esas itirazlarının:

“Teröristlerle müzakerelerine karşı olduklarını” söylüyor ve devam ediyor.

“İktidarın, Öcalan’dan medet ummalarına…

Öldürülen çocukların katiline meşruiyet açmalarına…

Öcalan’ı Kürtlerle özdeşleştirilmesine…

PKK’yı Kürtlerin temsilcisiymiş gibi davranıp onları muhatap almalarına…” karşı olduklarını söylüyordu.

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Ayrıca:

‘İktidarın geçen dönem aldıkları vekaleti yerine getirmediklerine itiraz ettiklerini, bu nedenle bu süreci beğenmediklerini ve beğenmek zorunda olmadıklarını’ da belirtiyor.

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Diğer taraftan bir başka nokta daha var.

İktidar, içine girdiği ‘Terörsüz Türkiye” sürecinin ilerlemesinde ‘Karşı tarafın hiçbir koşul ileri sürmeden silahların bırakılacağını’ söylüyor olmalarıydı.

İktidar söylüyor ya, DEM Parti TBMM Başkan Vekili Sayın Pervin Buldan da iktidarın bu söylemine karşın oldukça farklı konuşuyor.

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Ne diyor Sayın Buldan?

“20 maddeden oluşan demokratikleşme paketi adı altında verdiğimiz paket, Hükümetin elindedir.” diyor.

Hadi, buyurun bakalım.

Hani koşulsuz şartsızdı?

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Buldan, bununla da yetinmiyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor.

“Bu paket AKP hükümeti tarafından yasalaştırılmak zorundadır. İkinci aşamanın en önemli meselesi bu meseledir.” diyor.

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Pervin Buldan’ın iktidara karşı;

“Yasalaştırılmak zorundadır.” ifadesini kullanması, oldukça manidar ve düşündürücü!

O, bu gücü nereden buluyor?

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Pervin Buldan’a göre üçüncü madde dağdakiler, Kandil’dekiler yani.

Ona göre, ‘Dostlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız’ dedikleri, “Türkiye’ye gelmeli, Türkiye’de siyaset yapmalılardır” diye ekliyor.

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Demek ki neymiş?

‘Terörsüz Türkiye’ ifadesi, ‘Koşulsuz ve şartsız’ DEĞİLMİŞ!

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İşte tam da burada Sayın Ağıralioğlu bu sefer farklı bir iddiasını ileri sürüyor.

Ne diyor?

“1999’da yakalanınca ödü patladı.” derken, sonra da terörist başının:

“Benim anam Türk.

Ben Türk Devleti’ni çok severim.

Emrinizdeyim.

Devletin emrindeyim.” derken, iktidarın eli o gün çok daha rahattı demeye getiriyordu.

Ağıralioğlu:

“26 senedir bu ödediğimiz bedeli ödetmeyeydiniz. Madem bu işler konuşarak oluyorsa, gidip konuşsaydınız ya?” diyor.

Ne dersiniz yanlış mı diyor?

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2002’de AKP iktidara geldi ve 23 yıldır iktidar.

“Hadi ilk 3-5 yılı iktidar ısınması desek, PKK terörünü -amasız fakatsız- bitirilmesinde İktidar samimiydi -bununla ilgili İktidarın ve onun sorumlu bakanlarının yüzlerce belki binlerce konuşmaları varken- AKP bu sorun niye bunca zaman çözmedi de 20 yıldır canlarımız toprağa verildi,” diye de bir soru geliyor insanın aklına.

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Sahi niye?

Ve niye bir taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne:

“20 maddelik bir paket verdik, ‘Üstelik yasalaştırmak zorundalar’” derken, İktidar neden ‘Koşulsuz ve şartsız’ diyor.

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Hem 20 maddenin içeriği nedir?

“Biri bunu açıklasa da öğrensek hani!” diyorum.