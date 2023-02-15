Biri film, biri gerçek. Münir Özkul taa o zaman ifşa etmişti

Son gelen bilgilere göre depremde 35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de yer aldığı 13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 bina da yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 6 bin 849 binada yer alan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binada yer alan 439 bin 647 bağımsız birimin ise az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

GÜLEN GÖZLER FİLMİNDEN BİR SAHNE

Yıkımın bu kadar fazla olduğu Hatay’da “Cennetten bir köşe” reklam sloganı ile satılan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans yerle bir oldu. İnşaat müteahhitti olan Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı.

1977 tarihinde vizyona giren Gülen Gözler filmindeki bir sahnede Yaşar Usta (Münir Özkul), inşaat müttehidi Yunus’la yaşanan diyalog günümüze uyarlansa herhalde aynı konuşmalar gerçekleşecek.

Gülen Gözler filmi 1 Mart 1977 tarihinde vizyona girdi.

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen 1977 yapımı Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler filminin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. Şener Şen'den Halit Akçatepe'ye, Adile Naşit'ten Münir Özkul'dan pek çok ismi kadrosunda barındırıyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NE?

Yaşar Usta geniş ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır. Karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmak zorundadır. Her şeyin yanında da kızlarının fikirlerini pek de umursamayarak, onlar için uygun damat adayları aramaktadır. Geçim derdi, gönül dertleriyle birleşmenin arifesindedir.