Biri kazada, diğeri hastanede vefat eden çift yan yana toprağa verildi

Kaynak: İHA
Biri kazada, diğeri hastanede vefat eden çift yan yana toprağa verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 68 yaşındaki kadın ve 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi, yan yana toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde duble yolda dün meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülenaz Hazar (68) hayatını kaybetti. Hazar'ın Karasu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören eşi Lütvi Abat'ı (66) ziyaretten döndüğü sırada meydana gelen kazada öldüğü öğrenildi. Gülenaz Hazar'ın vefatından saatler sonra eşi Lütvi Abat da bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Çift, Karasu Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Küçükkarasu Köy Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Çiftin yaklaşık 20 yıl önce Karasu'ya yerleştiği ve çocuklarının bulunmadığı öğrenildi.

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