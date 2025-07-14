Biri Kerem Kazaz'ı durdursun

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Kapadokya Rallisi’ni zirvede tamamlayan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, genel klasman liderliğini pekiştirdi. Milli sporcumuz Kazaz, Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte zorlu hava koşullarında baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibinin 30 saniye önünde tamamladı.

Team Petrol Ofisi maksimum puan topladı

Ekip ayrıca, özel puan verilen Power Stage etabında da en hızlı dereceyi yaparak fazladan puanları hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Team Petrol Ofisi, rallide kazanılabilecek maksimum 30 puanı topladı ve genel klasmanda farkı 31 puana çıkardı.

Sırada Estonya Rallisi

Başarılı pilot Kerem Kazaz, Kapadokya’daki zaferin ardından gözünü bu kez uluslararası arenaya çevirdi. Kazaz, 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın WRC3 kategorisindeki Estonya Rallisi’nde mücadele edecek.