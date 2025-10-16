ABD'deki Chase Stadyumu'nda, dün oynanan hazırlık maçında Arjantin ve Porto Riko karşı karşıya geldi.

"Tangocular"; Alexis Mac Allister (2), Lautaro Martinez (2), Steven Echevarria (kendi kalesine) ve Gonzalo Montiel'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Martinez ve Montiel'in gollerinde asisti yapan isim Arjantin'in yıldızı ve kaptanı Lionel Messi oldu.

38 yaşındaki oyuncu, bu asistlerle tarihe geçti ve bir dönemin efsanelerini geride bıraktı.

Arjantin Milli Takımı formasıyla asist sayısını 60'a yükselten Lionel Messi; 58 asisti bulunan Neymar ve Landon Donovan’ı geride bırakarak uluslararası futbol tarihinin en çok asist yapan oyuncu ünvanını aldı.