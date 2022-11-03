3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

"Organ bağışçısı olun" çağrısı

İzmir'de akciğer nakliyle sağlığına kavuşan Cihat Akın ve nakil için uygun akciğer bekleyen Mustafa Saylık 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi, herkese 'organ bağışçısı olun' çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:49
Takip Et

Biri organ nakli olan, diğeri bekleyen iki hastadan 'organ bağışçısı olun' çağrısı

''Organ bağışçısı olun'' çağrısı
+
Aa
-

Organ nakli konusunda son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım ve farkındalık çalışmalarına rağmen bağış sayısının yeterli olmadığı belirtiliyor. Bağışlanan her organ, bir kişiyi tekrar hayata bağlıyor. Bu kişilerden evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi babası Cihat Akın, 2010 yılından bu yana KOAH nedeniyle tedavi gördü. 2018'den itibaren kronik solunum yetmezliği nedeniyle, oksijen ve solunum destek cihazı kullanmaya başladı. Sık sık acil servise giden Akın'ın, yılda 4-5 kez de hastane yatışı yapılıyordu. 2018'de sigarayı bırakmasına rağmen, eski sağlığına kavuşamadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Nakli Konsey kararıyla, Temmuz 2020'da akciğer nakli bekleme listesine girdi.

'ORGAN NAKLİ ÖNCESİ ÖLÜ GİBİYDİM'

Hasta olduğu dönemlerde tuvalete bile gitmekte zorlanan ve günün büyük bölümünü solunum destek cihazına bağlı olarak geçiren Cihat Akın'a, Haziran 2022'de iki taraflı akciğer nakli yapıldı. Yaklaşık 3 hafta sonra desteksiz merdiven iner-çıkar vaziyete gelen Akın taburcu edildi ve duygularını şöyle dile getirdi:


"Nakil öncesi ölü gibiydim. Gece gündüz bpap maskesi ve oksijen cihazıyla yaşıyordum. Ancak evin önünde gezebiliyordum. Nakilden sonra kendimi 18 yaşındaymış gibi hissediyorum. Bana adeta yaşam verdiler. Bir nakille sadece bir kişi değil, tüm ailesinin ve çevresinin de yüzünü güldürüyorsun. Bizim ülkemizde çok zaman bekliyorsun. 2 sene uygun organ bekledim. Vatandaşlarımıza çağrım, bağışçı olmaları. İslamiyet'e de uygun bağışçı olmak. Bana nakil yapılmasından sonra eşim de bağışçı oldu. Çocuklarımın yaşı küçük. Onlar da reşit olunca bağışçı olacak"
 

'ORGAN NAKLİ VEREN HAYATIMI GERİ VERECEK'

Organ nakli bekleyen evli ve 1 çocuk babası işçi emeklisi Mustafa Saylık'a ise 2020 yıl mart ayında, yapılan cerrahi biyopsi sonucu akciğerde sertleşme tanısı konuldu. Solunum fonksiyon testleri ve yürüme testlerine göre Mustafa Saylık'ın akciğer nakli olmasına karar verildi. Mustafa Saylık da Ekim 2021'da nakil listesine girdi. Uygun organ bekleyen Mustafa Saylık'ın tedavisi sırasında şöyle konuştu:

"Nefes almakta, yürümekte, yokuş inip çıkmakta zorluk çekiyorum. Uygun bir akciğer donörünün çıkmasını bekliyorum. Uygun bir organın çıkması, benim için çok anlam ifade ediyor. Çünkü şu an konuşurken bile zorlanıyorum. Tüm temennim bağışçıların çoğalması. Bir bağışçı bana hayatımı geri verecek"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Korkmaz ise şu açıklamayı yaptı:

“Kadavradan yapılan organ nakil sayısı çok az. Kasım ayının ilk haftası organ bağışı haftası. Tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Sadece kişinin organını bağışlaması yetmiyor. Çünkü kanunlara göre öldükten sonra evli kişinin eşine, değilse anne babasına soruyorlar. Eğer bağışçı olunduysa, bunu ailelerine bildirsinler. Vefat durumunda işlemler hızla gerçekleşsin. Hem bağış hem hastaların bize uygun dönemde gelmesi önemli. Diğer organları da sayarsak bekleme listesinde on binlerce kişi var. Bu insanların hayatına dokunulacak. Herkes bu konuda çok anlayışlı ancak eylemsel açıdan geri kalıyoruz. Bunu eyleme de dökersek on binlerce insanın hayatını değiştirebiliriz"

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! "20 yıl önce bugün bu saatler"
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı!
﻿Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! "20 yıl önce bugün bu saatler"
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sürprizi
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
﻿İstanbul Hamidiye Kaynak Suları işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.