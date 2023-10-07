'Birilerinin kulakları çınlıyor mu' diyerek anlattı. Cemal Ersen Trabzonspor'daki radikal kararı açıkladı

Trabzonspor, Adana Demirspor'a da yenilerek zirce yarışından uzaklaşırken, Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Adana Demirspor maçının Trabzonspor için değil de, teknik direktörü Nenad Bjelica adına kader müsabakası olduğunu belirten Ersen, "Olası bir yenilgi bardağı taşıran son damladan çok, zararın neresinden dönülürse kârdır mantığı ile bir değişimin fitilini ateşleyebilirdi" diye yazdı.

Ersen'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Geçen yıldan beri söylüyorum, Bjelica ile Trabzonspor’un kimyası bir türlü uyuşmadı. Yapılan bunca transfere karşın istikrarlı bir kadro yok, futbolcular ile teknik direktör arasında düzgün bir iletişim yok, budur diyebileceğimiz bir oyun kurgusu ve planı hiç yok. Bu kadar yoktan pozitif şeyler çıkması mümkün mü? Çok zor.

Yeri gelmişken; Yusuf Sarı’yı bir yerden hatırlayan var mı? Trabzonspor’da beğenilmeyip gönderilen o Yusuf harikalar yaratıyor ve A milli takıma davet edildi. Birilerinin kulakları çınlıyor mudur acaba?

Gelelim Trabzonspor’a. Yani Blejica’nın sıradanlaştırdığı “Karadeniz fırtınasına.” Bu kadar kaliteli oyuncu grubunun hücumda bu denli etkisiz kalması düşündürücü. Kanatlar çalışmaz, Bakasetas ve Bardhi gibi forvet arkasında tehlike yaratması beklenen oyuncular suskun kalırsa, Onuachu yüzünü kaleyi dönmekte zorlanır elbette.

Bu arada Bjelica ilk değişikliklerini 72. dakikada yaparak oyunu okuma yeteği ile yine şaşırtmadı. Oysa daha çok hücumcuya ve gole ihtiyacı vardı takımının. Bu müdahaleler daha önce yapılmış olsaydı oyunu çevirecek fırsatlar bulabilirdi konuk ekip.

Sekiz maç dört yenilgi. Mevcut tablo Trabzonspor gibi her kulvarda iddialı olması gereken bir takıma yakışmıyor. Ve her hafta sinir bozucu biçimde tekrarlanıyor bu travma.

Başkan ve yönetimin tavrı ne olur bilmiyorum. Ancak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğu aşikar. Ertelenecek ve sabredilecek ne kaldı ki? Radikal kararlar almak için daha fazla beklenmemeli."