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Birinci Dünya Savaşı'nda tek başına İngiliz uçak gemisini batıran topçu yüzbaşı unutulmadı

9 Ocak 1917 tarihinde, İngiliz uçak gemisi ‘Ben-my-Chree’yi, Meis’te sulara gömen Birinci Dünya Savaşı kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, mezarı başında andı.  

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:58
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Birinci Dünya Savaşı'nda tek başına İngiliz uçak gemisini batıran topçu yüzbaşı unutulmadı
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ANKA'da yer alan haberde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi sakinleri, tarihte ilk kez bir uçak gemisini topçu ateşiyle batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i, Andızlı Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında andı. Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Etem Sardoğan ve huzurevi sakinleri, Aker’in mezarına çiçek sundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapıldığı tören, Kur’an okunmasıyla son buldu.

Huzurevi sakinlerinden Aydar Haluk Bulut, Topçu Yüzbaşı Aker’i rahmetle andı. Bulut, “9 Ocak 1917 tarihinde Kaş’ta bir kahramanlık yaşanmış. İngiliz uçak gemisini dünya savaş tarihinde bir ilk olan top atışlarıyla batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, Halil Akyüz Huzurevi sakinleri olarak saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi. 

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