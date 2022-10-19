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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi hayrete düşürdü…

Galeri Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:01
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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

2/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu.

3/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

50. İbrahim Çelikkol.

4/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

49. Ekin Koç.

5/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

48. Sarp Levendoğlu.

6/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

47. Dilan Çiçek Deniz.

7/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

46. Beren Saat.

8/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

45. Gözde Kansu.

9/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

44. Selahattin Paşalı.

10/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

43. Elçin Sangu.

11/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

42. Bestemsu Özdemir.

12/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

41. Numan Acar.

13/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

40. Burcu Biricik.

14/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

39. İrem Altuğ.

15/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

38. Damla Sönmez.

16/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

37. Bensu Soral.

17/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

36. Hande Soral.

18/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

35. Almila Bağrıaçık.

19/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

34. Melis Sezen.

20/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

33. Aras Bulut İynemli.

21/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

32. Mert Ramazan Demir.

22/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

31. Kaan Urgancıoğlu.

23/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

30. Nuri Bilge Ceylan.

24/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

29. Burak Özçivit.

25/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

28. Metin Akdülger.

26/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

27. Farah Zeynep Abdullah.

27/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

26. Çagatay Ulusoy.

28/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

25. Neslihan Atagül.

29/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

24. Tamer Karadağlı.

30/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

23. Emin Alper.

31/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

22. Engin Altan Düzyatan.

32/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

21. Haluk Bilginer.

33/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

20. Kerem Bürsin.

34/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

19. Elia Kazan.

35/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

18. Hazal Kaya.

36/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

17. Ennis Esmer.

37/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

16. Turgut Tuncalp.

38/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

15. Kıvanç Tatlıtuğ.

39/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

14. Demet Özdemir.

40/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

13. Pınar Deniz.

41/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

12. Ayça Ayşin Turan.

42/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

11. Hande Erçel.

43/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

10. Engin Günaydın.

44/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

9. Afra Saraçoğlu.

45/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

8. Tchéky Karyo.

46/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

7. Tuba Büyüküstün.

47/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

. Gülçin Santırcıoğlu.

48/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

5. Engin Akyürek.

49/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

4. Sebnem Hassanisoughi.

50/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

3. Can Yaman.

51/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

2. Cansu Dere.

52/52
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı

1. Esra Bilgiç.

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