Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. Yalı Çapkını, Andropoz, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak IMDB Starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim ise herkesi hayrete düşürdü…
Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu.