﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

20 - Gülse Birsel Gülse Birsel 33,7'lik bir oran alarak listenin 20. ismi oldu.
19 - Uğur DündarYüzde 33 orana sahip olan Uğur Dündar listenin 19. sırasında yer aldı.
18 - İlker AyrıkHem oyunculuğu hem de sunuculuğuyla sevilen İlker Ayrık, %35 oranla 18. oldu.
17 - Esra Erol %35,2 orana sahip olan Esra Erol listenin 17. ünlüsü oldu.
16 - Demet EvgarGüzel oyuncu aldığı %35,3 oranla listede 16. oldu.
15 - Gökhan ÖzoğuzAthena'nın solisti Gökhan Özoğuz 15. isim olarak kendine yer buld.
14 - Zülfü Livaneli%35,8'lik bir oran alan Livaneli listenin 14. ünlüsü oldu.
13 - Kıvanç TatlıtuğEkranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ %35,9 oran aldı. Tatlıtuğ listenin 13. sırasında yer aldı.
12 - Kerem AlışıkUsta sanatçı Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık aldığı %36,9 oranla 12. güvenilir isim seçildi.
11 - Acun IlıcalıPopüler televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı listenin 11. ismi oldu ve %38,1'lük bir orana sahip oldu.
10 - Aras Bulut İynemliDisney Plus'ın Atatürk adlı yapımda başrol olacak olan İynemli listenin 10. ismi oldu.
9 - Demet AkbağAkbağ %43,8'lik bir oranın sahibi oldu.
8 - Ezgi Mola.
7 - Haluk Bilginer.
6 - Beyazıt Öztürk.
5 - Tarkan.
4 - Şener Şen.
3 - Kenan İmirzalıoğlu.
2 - Müge AnlıMüge Anlı %63,1'lik oranla en güvenilir ünlüler arasında zirvenin takipçisi oldu..
1 - Haluk LeventAHBAP derneği ile herkesin yardımına koşan ünlü sanatçı zirvede.