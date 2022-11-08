8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

'Tv!00'ün haberine göre Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü' listesi belli oldu. Müge Anlı zirveyi bakın hangi ünlü isme kaptırdı. İşte Türkiye'de insanların en çok güvendiği ünlüler

Galeri Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:48
Takip Et
1/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

2/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

20 - Gülse Birsel Gülse Birsel 33,7'lik bir oran alarak listenin 20. ismi oldu.

3/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

19 - Uğur DündarYüzde 33 orana sahip olan Uğur Dündar listenin 19. sırasında yer aldı.

4/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

18 - İlker AyrıkHem oyunculuğu hem de sunuculuğuyla sevilen İlker Ayrık, %35 oranla 18. oldu.

5/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

17 - Esra Erol %35,2 orana sahip olan Esra Erol listenin 17. ünlüsü oldu.

6/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

16 - Demet EvgarGüzel oyuncu aldığı %35,3 oranla listede 16. oldu.

7/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

15 - Gökhan ÖzoğuzAthena'nın solisti Gökhan Özoğuz 15. isim olarak kendine yer buld.

8/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

14 - Zülfü Livaneli%35,8'lik bir oran alan Livaneli listenin 14. ünlüsü oldu.

9/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

13 - Kıvanç TatlıtuğEkranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ %35,9 oran aldı. Tatlıtuğ listenin 13. sırasında yer aldı.

10/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

12 - Kerem AlışıkUsta sanatçı Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık aldığı %36,9 oranla 12. güvenilir isim seçildi.

11/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

11 - Acun IlıcalıPopüler televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı listenin 11. ismi oldu ve %38,1'lük bir orana sahip oldu.

12/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

10 - Aras Bulut İynemliDisney Plus'ın Atatürk adlı yapımda başrol olacak olan İynemli listenin 10. ismi oldu.

13/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

9 - Demet AkbağAkbağ %43,8'lik bir oranın sahibi oldu.

14/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

8 - Ezgi Mola.

15/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

7 - Haluk Bilginer.

16/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

6 - Beyazıt Öztürk.

17/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

5 - Tarkan.

18/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

4 - Şener Şen.

19/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

3 - Kenan İmirzalıoğlu.

20/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

2 - Müge AnlıMüge Anlı %63,1'lik oranla en güvenilir ünlüler arasında zirvenin takipçisi oldu..

21/21
Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı

1 - Haluk LeventAHBAP derneği ile herkesin yardımına koşan ünlü sanatçı zirvede.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
2
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
5
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿İzmir İzfaş personel alacak
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Denizin ortasındaki hayalet şehir. Hashima Adası. Bir zamanlar burada binlerce kişi yaşıyordu.
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Aleyna Tilki iç çamaşır yorumuna isyan etti. Takipçileri ile sosyal medyada kapıştı
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı.
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Eski kainat güzelinin fotoğrafları olay oldu. Hayranları alev emojisi yağdırdı
﻿Eski kainat güzelinin fotoğrafları olay oldu. Hayranları alev emojisi yağdırdı
﻿Eski kainat güzelinin fotoğrafları olay oldu. Hayranları alev emojisi yağdırdı
﻿En popüler erkek oyuncular belli oldu. Yine sürpriz bir isim birinci seçildi
﻿En popüler erkek oyuncular belli oldu. Yine sürpriz bir isim birinci seçildi
﻿En popüler erkek oyuncular belli oldu. Yine sürpriz bir isim birinci seçildi
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyede
﻿Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyede
﻿Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği tehlikeli seviyede
﻿Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı. Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı
﻿Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı. Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı
﻿Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı 3 milyon TL'lik yüzük sahte çıktı. Hadise değerini öğrenince büyük şok yaşadı
﻿Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı
﻿Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı
﻿Şeyma Subaşı evleniyor. Düğün davetiyesini paylaştı
﻿Yaşı ilerleyen tuhaf şeyler yapıyor. Dünyaca ünlü manken Heidi Klum da soyundu
﻿Yaşı ilerleyen tuhaf şeyler yapıyor. Dünyaca ünlü manken Heidi Klum da soyundu
﻿Yaşı ilerleyen tuhaf şeyler yapıyor. Dünyaca ünlü manken Heidi Klum da soyundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.