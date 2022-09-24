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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

Aralarında Yargı, Duy Beni, Zeytin Ağacı, Kusursuz Kiracı, Kuruluş Osman, Dünyayla Benim Aramda dizilerinin yıldızlarının olduğu İMDB starmetre listesinde zirveye yerleşen isim büyük sürpriz yaptı

Galeri Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 08:45
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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

İşte en popüler oyuncular...

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

50. Erkan Kolçak Köstendil.

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

49. Kenan İmirzalıoğlu.

5/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

48. Burak Çelik.

6/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

47. Murat Boz.

7/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

46.İlayda Alişan.

8/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

44. Farah Zeynep Abdullah.

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

43. Neslihan Atagül.

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

42. Burcu Biricik.

11/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

41. Ebru Şahin.

12/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

40. Melisa Döngel.

13/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

39. Erdil Yaşaroğlu.

14/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

38. Devrim Özkan.

15/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

37. Kevork Malikyan.

16/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

36. Damla Sönmez.

17/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

35. Elçin Sangu.

18/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

34. Seda Bakan.

19/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

33. Ege Kökenli.

20/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

32. Engin Altan Düzyatan.

21/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

31. Haluk Bilginer.

22/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

30. Numan Acar.

23/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

29. Kaan Urgancıoğlu.

24/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

28. Alperen Duymaz.

25/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

27. Nuri Bilge Ceylan.

26/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

26. Rabia Soyturk.

27/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

25. Ece Yüksel.

28/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

24. Metin Akdülger.

29/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

23. Burak Özçivit.

30/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

22. Çağatay Ulusoy.

31/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

21. Fatih Terim.

32/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

20. Engin Akyürek.

33/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

19. Ayça Ayşin Turan.

34/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

18. Selahattin Paşalı.

35/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

17. Cansu Dere.

36/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

16. Beren Saat.

37/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

15. Dilan Çiçek Deniz.

38/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

14. Aras Bulut İynemli.

39/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

13. Pınar Deniz.

40/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

12. Elia Kazan.

41/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

11. Esra Bilgiç.

42/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

10. İbrahim Çelikkol.

43/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

9. Ennis Esmer.

44/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

8. Kerem Bürsin.

45/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

7. Demet Özdemir.

46/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

6. Tchéky Karyo.

47/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

5. Can Yaman.

48/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

4. Hazal Kaya.

49/51
Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

3. Kıvanç Tatlıtuğ.

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

2. Tuba Büyüküstün.

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Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

1. Hande Erçel.

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