Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız

İşte en popüler oyuncular...
50. Erkan Kolçak Köstendil.
49. Kenan İmirzalıoğlu.
48. Burak Çelik.
47. Murat Boz.
46.İlayda Alişan.
44. Farah Zeynep Abdullah.
43. Neslihan Atagül.
42. Burcu Biricik.
41. Ebru Şahin.
40. Melisa Döngel.
39. Erdil Yaşaroğlu.
38. Devrim Özkan.
37. Kevork Malikyan.
36. Damla Sönmez.
35. Elçin Sangu.
34. Seda Bakan.
33. Ege Kökenli.
32. Engin Altan Düzyatan.
31. Haluk Bilginer.
30. Numan Acar.
29. Kaan Urgancıoğlu.
28. Alperen Duymaz.
27. Nuri Bilge Ceylan.
26. Rabia Soyturk.
25. Ece Yüksel.
24. Metin Akdülger.
23. Burak Özçivit.
22. Çağatay Ulusoy.
21. Fatih Terim.
20. Engin Akyürek.
19. Ayça Ayşin Turan.
18. Selahattin Paşalı.
17. Cansu Dere.
16. Beren Saat.
15. Dilan Çiçek Deniz.
14. Aras Bulut İynemli.
13. Pınar Deniz.
12. Elia Kazan.
11. Esra Bilgiç.
10. İbrahim Çelikkol.
9. Ennis Esmer.
8. Kerem Bürsin.
7. Demet Özdemir.
6. Tchéky Karyo.
5. Can Yaman.
4. Hazal Kaya.
3. Kıvanç Tatlıtuğ.
2. Tuba Büyüküstün.
1. Hande Erçel.