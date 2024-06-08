Birini zehirleyerek öldürdüler birini kaçırdılar

'ANLAŞAMADIĞIMIZ KİMSE YOK'

Köpeklerden rahatsız olan birilerinin köpeğini mahalleden götürdüğüne inandığını söyleyen Rodriguez, "Belki biri onu aldı başka bir yere götürdü ve sahiplendi, diye düşünüyorum ama zaten halihazırda tasması ve çipi olan bir köpeği kim niye sahiplensin ki? Bana göre birileri, köpeklerden rahatsız olanlar bu bölgedeki köpekleri alıp başka yere götürüyor. Ben bundan şüpheleniyorum. Kimler yaptı, nereye götürdü bilmiyorum ama umarım köpeğim geri gelir.