Birini zehirleyerek öldürdüler birini kaçırdılar

'SOKAKLARDAKİ KÖPEKLERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM'
Kentte çevre aktivisti de olarak bilinen Begona Rodriguez, İspanya'da hayatı boyunca köpeklerle büyüdüğünü, Edirne'ye geldiğinde ilk işinin de köpek sahiplenmek olduğunu ifade etti. Rodriguez, "İspanya'da evimizde köpeklerimiz vardı. Apartmanda, kasabada, şehrin her tarafında köpeklerimiz vardı. Edirne'ye geldiğimde de ‘Tarçın’ isimli bir köpeği sahiplendim, sonra ikincisi ve ardından üçüncüsü geldi. Bunun yanında sokaklardaki köpeklere de yardım etmeye çalışıyorum çünkü yardıma muhtaçlar. Şu anda 3 köpeğim var, onların yanında da 2 misafir köpek var.