Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı

ABD’nin Atlanta eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Crystel Saturday, hayatında yaptığı birkaç basit değişiklikle tam 38 kilo verdi. Kilo verme sürecini İnstagram hesabından paylaşan kadın, Bahanelerden bıktığını ve çöp gibi hissetmekten yorulduğunu ifade etti.
39 yaşında olduğunu belirten kadın, “Bunalmıştım ve depresyondaydım ama aynı anda yalnızca tek bir şeye odaklanmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.
Saturday, 2023 yılının Ocak ayında 101 kilo iken başladığı kilo verme yolculuğunu sosyal medya platformu Instagram’da paylaştı. Saturday, bu sayede yaklaşık 70 bin takipçiye ulaştı.