Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı

Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı
Kaynak: Haber Merkezi

ABD’de yaşayan iki çocuk annesi bir kadın, birkaç basit değişikliğin yaklaşık dokuz ayda 38 kilo vermesine yardımcı olduğunu duyurdu.

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Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı 1

ABD’nin Atlanta eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Crystel Saturday, hayatında yaptığı birkaç basit değişiklikle tam 38 kilo verdi. Kilo verme sürecini İnstagram hesabından paylaşan kadın, Bahanelerden bıktığını ve çöp gibi hissetmekten yorulduğunu ifade etti.

39 yaşında olduğunu belirten kadın, “Bunalmıştım ve depresyondaydım ama aynı anda yalnızca tek bir şeye odaklanmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Saturday, 2023 yılının Ocak ayında 101 kilo iken başladığı kilo verme yolculuğunu sosyal medya platformu Instagram’da paylaştı. Saturday, bu sayede yaklaşık 70 bin takipçiye ulaştı.

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Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı 2

2023 yılının Ekim ayında 63 kiloya düşen genç kadın, kilo vermesine yardımcı olan şeyleri anlattı.

İlk olarak gece yemeyi bıraktığını söyleyen kadın, akşam yemeği ile uyuma vakti arasında dört saat bıraktığını söyledi.

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Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı 3

Kocası Ryan ve iki küçük oğulları Levi ve Jace'den oluşan ailesinin akşam 5:30 veya 6'da yemek yediğini ve yatmadan önce başka hiçbir şey yemediğini ifade etti.

Ertesi sabah akşam yemeği ile kahvaltı arasında 16 saatlik aralıklı oruç tuttuğunu belirten Saturday, sabah sadece 7.30'da kahve içtiğini ifade ediyor.

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Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı 4

ARALIKLI ORUÇTAN FAYDALANIYOR

Yemeğimin ilk lokmasını sabah 10:30'a kadar almadığını belirten Saturday, acıktığında su içtiğini ve özel günlerde aralıklı oruç yapmadığını ancak bu düzenin artık rutini haline geldiğini ifade etti.

Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler veren Saturday, vücut ağırlığınız ölçüsünde su tüketmenizi öneriyor, örnek verecek olursak, 90 kiloysanız, günde 3 litre su tüketmeniz gerekiyor.

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Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı 5

Diğer ipuçları arasında kalori takibi, ilave şekerin günde 30 gramla sınırlandırılması ve ağırlık antrenmanının yapılması yer alıyor.

Saturday, başkalarının da kilo vermesine ve son aylarda gerçekleştirdiği sağlıklı alışkanlıkları öğrenmesine yardımcı olmak için bir Değişim Taahhüdü programı yapmaya başladı.

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