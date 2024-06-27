Birkaç basit değişiklikle 38 kilo verdi. O anları sosyal medyada paylaştı

Kocası Ryan ve iki küçük oğulları Levi ve Jace'den oluşan ailesinin akşam 5:30 veya 6'da yemek yediğini ve yatmadan önce başka hiçbir şey yemediğini ifade etti.

Ertesi sabah akşam yemeği ile kahvaltı arasında 16 saatlik aralıklı oruç tuttuğunu belirten Saturday, sabah sadece 7.30'da kahve içtiğini ifade ediyor.