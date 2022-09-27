Arapların imza törenine getirdiği aslan yıldız futbolcuyu korkudan kaçırdı

Bir dönem Roma ve Napoli formaları da giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ekiplerinden Sharjah FC ile sözleşme imzalayan Manolas'ı imza töreninde hiç beklemediği bir şey karşıladı.

Fotoğraf çekimi sırasında aslanla arasında az bir mesafe bulunan Manolas, aslanın kükremesiyle birlikte ani bir refleksle düşmekten son anda kurtuldu.



