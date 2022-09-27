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Arapların imza törenine getirdiği aslan yıldız futbolcuyu korkudan kaçırdı

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC'ye transfer olan Konstantinos Manolas imza töreninde getirilen aslan nedeniyle endişeli anlar yaşadı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 20:13
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Birleşik Arap Emirliği'nde imza törenine getirilen aslan kükreyince, Konstantinos Manolas'ı korkudan nereye kaçacağını şaşırdı

Arapların imza törenine getirdiği aslan yıldız futbolcuyu korkudan kaçırdı
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Bir dönem Roma ve Napoli formaları da giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE ekiplerinden Sharjah FC ile sözleşme imzalayan Manolas'ı imza töreninde hiç beklemediği bir şey karşıladı.

Fotoğraf çekimi sırasında aslanla arasında az bir mesafe bulunan Manolas, aslanın kükremesiyle birlikte ani bir refleksle düşmekten son anda kurtuldu.


 

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