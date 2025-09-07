Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisinde tarihi zirve

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 3,9 oranında büyüyerek 455 milyar dirhem seviyesine ulaştı. Federal Rekabet ve İstatistik Merkezi’nin açıkladığı ön veriler, ekonominin petrol dışı sektörler öncülüğünde istikrarlı bir ivme yakaladığını gösteriyor. Bu dönemde petrol dışı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 352 milyar dirheme yükselerek toplam üretimde yüzde 77,3 pay aldı ve ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol kaynaklı faaliyetler ise GSYH’nin yüzde 22,7’sini oluşturdu.

SEKTÖREL BÜYÜMEDE İVME

İlk çeyrekte en hızlı büyüyen sektör imalat oldu; 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış kaydetti. Finans ve sigorta ile inşaat sektörleri yüzde 7 büyürken, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 6,6, ticaret ise yüzde 3 oranında yükseldi. Petrol dışı GSYH’nin katkısında ticaret yüzde 15,6 ile liderliğini sürdürürken, finans ve sigorta yüzde 14,6, imalat yüzde 13,4, inşaat yüzde 12 ve gayrimenkul yüzde 7,4 pay aldı.

HEDEFLER VE STRATEJİLER

Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri, ilk çeyrek verilerinin ülke ekonomisinin esnekliğini ve istikrarlı büyüme kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı. Bin Touq, “Liderliğin desteğiyle, petrol dışı faaliyetlerin reel GSYH’ye katkısı tarihi zirveye ulaştı” dedi. Bu başarının, BAE’nin bilgi ve inovasyon temelli ekonomi hedefi doğrultusunda geliştirilen ekonomik stratejiler sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Federal Rekabet ve İstatistik Merkezi Genel Müdürü Hanan Mansour Ahli de performansın, ülkenin sürdürülebilir temeller üzerine kurulu ekonomik modelinin ve hükümetin sektörleri geliştirme başarısının göstergesi olduğunu ifade etti. Ahli, yüzde 5’in üzerinde büyüyen petrol dışı GSYH’nin, BAE’nin teknoloji ve çeşitlendirmeye dayalı ekonomi hedefinde ilerlediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Abu Dabi ekonomisi de ilk çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek 291 milyar dirheme ulaştı ve ülke genelindeki ekonomik dinamizmin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.