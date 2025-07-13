Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Dubai’de yakalanan üç üst düzey suçlunun ülkeye getirildiğini duyurdu. İadesi gerçekleştirilen kişiler arasında uluslararası kokain trafiğiyle anılan Othman El Ballouti de bulunuyor. El Ballouti, 2024’te Anvers Limanı üzerinden 840 kilo kokain ithal ettiği gerekçesiyle gıyaben yedi yıl hapse mahkûm edilmişti. Ayrıca, 2021 yılında ele geçirilen 11 tonluk uyuşturucu sevkiyatına ilişkin soruşturmada da adı geçiyor.

Federal savcılığın verdiği bilgiye göre Giorgi Faes ve Mathias Akyazili isimli zanlılar da aynı uçakta yer alıyor. Adalet Bakanı Verlinden, “Bu iade yalnızca hukuki değil, aynı zamanda uluslararası suç yapıları için güçlü bir uyarıdır” dedi. Zanlılar, Sky ECC mesajlaşma sisteminin ele geçirilmesiyle ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda yakalandı.

El Ballouti’nin, 2023’te Anvers'te evine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki yeğeni Firdaous’un da akrabası olduğu belirtildi.