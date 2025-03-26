Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'daki 8. maçında Kuzey Kore'ye konuk oldu. Rakibini Fabio Lima ve Sultan Adill Alamiri'nin golleriyle 2-1 yenen BAE'de, teknik direktör Paulo Bento'yu karşılaşma sonrasında sürpriz bir karar bekliyordu.



Portekizli teknik adam, 2-1'lik galibiyete rağmen görevinden alındı. BAE Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın teknik kadrosunu görevden aldı." ifadeleri kullanıldı.



İlk iki sıradaki takımın Dünya Kupası'na katılacağı A Grubu'nda 13 puanla 3. sırada bulunan BAE, bitime iki maç kala 2. basamaktaki Özbekistan'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

2023 yılından bu yana takımın başında bulunan Bento, BAE Milli Takımı'nda 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.