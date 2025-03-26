Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde Paulo Bento dönemi sona erdi

Dünya Kupası Elemelerinde Kuzey Kore’yi mağlup eden Birleşik Arap Emirlikleri sürpriz bir kararla sarsıldı. Federasyondan çıkan karar ile Teknik Direktör Paulo Bento dönemi sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'daki 8. maçında Kuzey Kore'ye konuk oldu. Rakibini Fabio Lima ve Sultan Adill Alamiri'nin golleriyle 2-1 yenen BAE'de, teknik direktör Paulo Bento'yu karşılaşma sonrasında sürpriz bir karar bekliyordu.

Portekizli teknik adam, 2-1'lik galibiyete rağmen görevinden alındı. BAE Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın teknik kadrosunu görevden aldı." ifadeleri kullanıldı.

İlk iki sıradaki takımın Dünya Kupası'na katılacağı A Grubu'nda 13 puanla 3. sırada bulunan BAE, bitime iki maç kala 2. basamaktaki Özbekistan'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

2023 yılından bu yana takımın başında bulunan Bento, BAE Milli Takımı'nda 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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