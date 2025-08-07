Birleşik Kamu-İş’ten 8. Dönem Toplu Sözleşme takvimine tepki: Milyonların kaderi 4 güne sıkıştırılamaz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme döneminde hizmet kollarına ilişkin tekliflerin ve görüşmelerin süresine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüşmelerin 19 Ağustos'ta başlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, sürece dair takvime yönelik eleştiriler yer aldı. "Milyonlarca kamu emekçisinin kaderi dört güne sıkıştırılamaz" ifadelerine yer verilen açıklamada, şuyle denildi:

''Milyonlarca kamu emekçisi, emeklisi ve onların ailelerini ilgilendiren 8.Dönem Toplu Sözleşme süreci, tam da emekçinin alımgücü ve haklarının günden güne kırpıldığı şu süreçte gelip çatmıştır. Birleşik Kamu-İş olarak, bu kez toplu sözleşme masasında bizim de bulunduğumuzu, kamu emekçisinin alın terinin 3 kuruşa satılmasına izin vermeyeceğimizi ve masada göreceğimiz her uygunsuzluğu kamuoyuna duyuracağımızı ilan etmiştik. Ancak altını çizmekte fayda görüyoruz ki kamu emekçisinin tek sorunu her gün düşen alım gücü değildir. Liyakatsiz yöneticilerin mobbingleri, baskıları, keyfi soruşturmaları, liyakat değil, yandaşlara kadro vermeye güdümlü mülakat süreçleri, izin ve terfi haklarının cezalandırma aracı olarak kullanılması gibi uzun bir liste, kamu emekçisinin sırtındadır.

"TEKLİFİN HALA AÇIKLANMAMIŞ OLMASI, ZAMANIN DARALMASI AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİDİR"

Bu konuda toplu sözleşme öncesinde faaliyet gösteren hizmet kolları komisyonlarının çalışmaları can alıcı önemdedir. Kamu İşveren Heyeti, bir kez olsun kamu emekçisinin içine düştüğü maddi-manevi darboğazı görmeli ve buna göre çalışmalıdır. Bilindiği üzere kamu emekçileri için teklifin hala açıklanmamış olması, zamanın daralması açısından endişe vericidir. Toplu sözleşme süreci gereğince 15 Ağustos'a kadar teklif verilmesi ve görüşmelerin 19 Ağustos'ta başlaması beklenmektedir. Ancak bu kadar vahim ve milyonları ilgilendiren bir sürecin 4 güne sıkıştırılması, iktidarın kamu emekçisinin ücret ve haklarına dair kararı bir kez daha oldu bittiye getirmeyi planladığını düşündürmektedir.

"EMEKÇİNİN HAKKINI, MİLYONLARIN GEÇİM PROBLEMİNİ KİMSENİN KESTİRİP ATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"