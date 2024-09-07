Birleşik Kamu İş’ten tasarruf tepkisi: Zengin ettiğiniz çevrelerden tasarruf yapın eğitimden değil

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kütük “Zengin ettiğiniz çevrelerden tasarruf yapın eğitimden değil” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Kütük, açıklamasında, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü itibarıyla 16 milyon öğrencinin ve 1 milyon öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacağını belirtti. Ancak okulların henüz eğitim-öğretime hazır olmadığını ifade etti. Özellikle okullarda güvenlik ve temizlik görevlilerinin bulunmadığını, okul yöneticilerinin de ekonomik yetersizlikler nedeniyle bu ihtiyaçları karşılayamadığını vurguladı.

Hasan Kütük, Milli Eğitim Bakanlığı'na açık çağrıda bulunarak, okulların daha sağlıklı ve uygun koşullarda eğitim verebilmesi için ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Kütük, "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden okullara her öğrenci için bin lira gönderilmesi durumunda, toplam 16 milyar lira eder. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 1,45'ine denk gelir ve bu bütçe ile okulların tüm eğitim-öğretim sorunları çözülebilir" dedi. Kütük ayrıca, bu miktarın hükümetin Göç İdaresi'ne harcadığı 20 milyar liradan daha düşük olduğuna dikkat çekti.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA VE ÖDENEKLERİNDE GERİLEME

Kütük, öğretmenlerin maaşlarındaki düşüşü ve yoksullaşmayı da dile getirdi. 2002 yılında yeni göreve başlayan bir öğretmenin 540 TL maaş alarak 17 çeyrek altın alabildiğini, bugün ise aynı öğretmenin 41 bin TL maaşla yalnızca 9 çeyrek altın alabildiğini ifade etti. 2002 yılından bugüne öğretmenlerin alım gücünün azaldığını ve 35 bin 500 TL yoksullaştığını vurguladı. Ayrıca, 2002'de maaşın yüzde 32,4'ü kadar olan eğitim-öğretim ödeneğinin, 2024'te yüzde 9,96'ya düştüğünü belirtti ve ödeneğin bu yıl en az 13 bin 284 TL olması gerektiğini söyledi.

“ZENGİN ETTİĞİNİZ ÇEVRELERDEN TASARRUF YAPIN EĞİTİMDEN DEĞİL”

Hasan Kütük, yeni bir tasarruf düzenlemesiyle haftada 3 gün dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesine de tepki gösterdi. "Haftada 3 gün okulda görev yapan bir görevli diğer 2 günde dönüşümlü gelse bile, geri kalan 2 günde okulun temizlik ve güvenlik ihtiyacını kim karşılayacak?" diye sordu. Bu tür çalışma sistemlerinin ilkel ve çağ dışı olduğunu ifade eden Kütük, "İtibardan tasarruf yapabilirsiniz, saraydan, saltanatınızdan, zengin ettiğiniz çevrelerden, tarikat ve cemaatlere aktardığınız ödeneklerden, Diyanet’e aktardığınız paralardan tasarruf yapabilirsiniz. Ama eğitimden tasarruf olmaz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kütük'ün bu açıklamaları, eğitim alanında bütçe ve kaynak kullanımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki talepleri gündeme taşıdı.