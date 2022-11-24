Kasım ayında açlık sınırı 8 bin 657 liraya yükseldi

Türkiye’de artan enflasyonun sonuçları neticesinde açlık sınırı asgari ücretin neredeyse iki katına çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasım ayında açlık sınırının 8 bin 657 TL’ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının ise 25 bin 422 TL’ye çıktığını açıkladı.

“Birleşik Kamu-İş Açlık-Yoksulluk Araştırması Kasım 2022” sonuçlarına göre, açlık sınırı Kasım’da bir önceki aya göre 434 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 475 lira artarak 16 bin 765 liraya yükseldi.

SON BİR YILDA 12 BİN 325 TL ARTIŞ GÖSTERDİ

Kasım’da yoksulluk sınırı önceki aya göre da 909 lira arttı. Buna göre son bir yılda açlık sınırı 4 bin 767 TL, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 558 TL artmış oldu.

Açıklamada, “Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12 bin 325 liralık artış gösterdi” denildi.