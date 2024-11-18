Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı: Kızıldeniz’de seyreden bir gemiye füze saldırısı yapıldı

Kaynak: DHA
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı: Kızıldeniz’de seyreden bir gemiye füze saldırısı yapıldı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) Kızıldeniz'den geçen bir geminin yakınına füze düştüğünü duyurdu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) Kızıldeniz'den geçen bir geminin yakınına füze düştüğünü açıkladı. Başarısız saldırının ardından geminin rotasına devam ettiği kaydedildi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırıları sürerken, Kızıldeniz'de bir şüpheli saldırı girişimi daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada Yemen'in Muha kentinin 46 km batısında seyreden bir geminin yakınına füze düştüğü bildirildi. Başarısız saldırının ardından geminin rotasına devam ettiği kaydedilirken, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Geminin adı ya da rotası hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı: Kızıldeniz’de seyreden bir gemiye füze saldırısı yapıldı

Son Haberler
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Karadeniz'i diken üstünde tutacak deprem riski açıklaması: Tehlike bilinenden daha yüksek!
Karadeniz'i diken üstünde tutacak deprem riski açıklaması: Tehlike bilinenden daha yüksek!
Tipi ulaşımı vurdu
Tipi ulaşımı vurdu