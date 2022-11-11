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Cinsel organsız kedi şaşkına çevirdi. Adı bile değişti

Birleşik Krallık'ta 15 haftalık bir yavru kedinin yapılan detaylı muayenesinde cinsal organının olmadığı ortaya çıktı. Bu durum uzmanları bile şaşkına çevirdi. Hope (Umut) adı verilen kediyi sahiplenen kişi ismini Beans (Fasülye) diye değiştirdi. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:50
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Birleşik Krallık'ta cinsel organsız kedi şaşkına çevirdi. Adı bile değişti

Cinsel organsız kedi şaşkına çevirdi. Adı bile değişti
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Independent Türkçe'nin haberine göre,  Cinsel organı olmayan 15 haftalık bir yavru kedi, Birleşik Krallık'ta bir yardım kuruluşunda ona bakan uzmanları şaşırttı.
Başlangıçta dişi olduğu düşünülen, Hope (Umut) adlı tekir kedi, yardım kurumu Cats Protection'a (Kedilerin Korunması) yeni kabul edilmişti. Kedinin ayrıntılı muayenesinde aslında cinsel organa sahip olmadığı anlaşıldı.

Uzmanlar, hormonal dengesizliklerin aslanlarda olağandışı sonuçlara yol açtığını biliyor. Doğada nadiren de olsa çift cinsiyetli kedilere rastlanabiliyor. Ancak hiçbir cinsel organa sahip olmaması epey sıradışı bir durum diye yorumlandı.

Kurumun kıdemli saha veterineri Fiona Brockbank, "Cinsel organ bulmak için bir prosedür uyguladık ama içeride veya dışarıda görünen hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Ekip, yavru kedinin normal gelişim gösterip göstermediğini ya da idrar ve dışkısını rahatça yapıp yapamadığını anlamak için Hope'u yakından gözlemledi.
Şu anda bir sorun tespit edilmese de gelecekte bu durumun kediyi nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Brockbank, "Bu o kadar nadir bir durum ki, tanımlamak için yaygın kullanılan bir terim yok" diye konuştu. Yine de 'cinsel organ agenezisi' diye nitelenebilir. Burada agenezi, organların gelişiminde yetersizlik veya başarısızlık anlamına geliyor.

Agenezi, çocuklarda ve yetişkinlerde, genellikle beyin gelişimiyle ilgili durumları nitelemek için kullanılıyor.

Hamileliğin embriyo aşamasında meydana gelen agenezi, bir organın tamamen veya kısmen gelişmemesi anlamına geliyor.

Bu tuhaf duruma rağmen, Hope onunla ilgilenen personeli büyüledi. Bakım ekibinden bir çalışanın sahiplendiği ve evine götürdüğü kedinin ismi de Beans (Fasülye) diye değiştirildi.

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