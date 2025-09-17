Birleşik Krallık'ta konut fiyatlar arttı

Kaynak: AA
Birleşik Krallık'ta konut fiyatlar arttı

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda yüzde 2,8 arttı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, bu artışla İngiltere'de ortalama konut fiyatı 270 bin sterlin olurken, Galler'de 209 bin sterline ve İskoçya'da 192 bin sterline çıktı.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta konut kirası ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 5,8 artışla 1403 sterlin oldu. Galler'de konut kirası yüzde 7,8 yükselişle 811 sterline ve İskoçya'da yüzde 3,5 artışla 1002 sterline çıktı.

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir Londra oldu. Londra'da konut kirası ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Başkentte ortalama konut kirası 2 bin 253 sterlin oldu.

