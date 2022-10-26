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Ünlü radyocu canlı yayın sırasında hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ta radyo DJ'i olan tanınmış yayıncı Tim Gough, canlı yayın esnasında hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Gough'ın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:31
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Birleşik Krallık'ta radyoculuk yapan tanınmış DJ canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü radyocu canlı yayın sırasında hayatını kaybetti
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Birleşik Krallık'taki Suffolk'ta radyo istasyonu GenX Radio'da sabah programını sunan 55 yaşındaki Tim Gough, canlı yayını evinden yapıyordu. Pazartesi günü yayında müzik 07.50 civarında kesilip birkaç dakika sonra yeniden başladı. Popüler radyocunun bu esnada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sunuculuk kariyerine 1986'da başlayan Gough, 10 yılı aşkın bir süredir radyodan uzaktı. GenX Radio Genel Müdürü James Hazell, sunucunun bu yılın başında yayın hayatına başlayan istasyona sabah programını sunmak için döndüğünü söyledi.

Hazell, Gough'ın "sıcak, sevecen ve eğlenceli bir kişi" olduğunu söyledi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Geçmişte Gough'la birlikte çalışan Tim Foster, "Suffolk'ın en iyi adamlarından birini götüren ani ölümü duyduğuma çok üzüldüm” dedi.

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