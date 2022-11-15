Dünya nüfusu bugün 8 milyarı geçti

BM tahminlerine göre, yiyecek veya su, pil veya benzin olsun, küresel nüfusa 2,4 milyarın daha ekleneceği 2080'lerde kaynaklara erişim daha da zorlaşacak.

Uzmanlar, kaynak sıkıntısının özellikle nüfuslarında büyük artış beklenen Afrika ülkelerinde büyük bir sorun olarak ortaya çıkacağını söylüyor.

Bunlar aynı zamanda iklime karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor ve çoğu iklim değişikliğini önleme konusunda adımlar atabilmek için dış finansmana ihtiyaç duyuyor.

Hâlihazırda yaklaşık 738 milyon insanın yeterli gıda kaynağına ulaşamadan yaşadığı Sahraaltı Afrika'da Ekonomi ve Barış Enstitüsü'ne göre nüfus, yüzyılın ortasına kadar %95 oranında artacak.

Artış, 2011'den bu yana nüfusuna 700 milyon insan ekleyen ve çoğunlukla Asya'da bulunan orta gelirli ülkelerden kaynaklanıyor.

Hindistan nüfusuna yaklaşık 180 milyon kişi ekledi ve gelecek yıl Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya’da doğumlar giderek azalıyor.

BM nüfus projeksiyonlarına göre, dünyanın 7 milyardan 8 milyar nüfusa yükselmesi yaklaşık 12 yıl sürerken, bir sonraki milyara ulaşmanın yaklaşık 14,5 yıl (2037'ye kadar) sürmesi bekleniyor.

Dünya nüfusu 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirveye ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.