13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), yaklaşık 7 milyon Sudanlı çocuğun okula gidemediğini, 12 milyon çocuğun da eğitimlerini yarıda bırakma tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 12:59
Takip Et

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfından (Save the Children) yapılan ortak açıklamada, “Sudan’da okul çağındaki her üç çocuktan biri olan yaklaşık 6 milyon 900 bin erkek ve kız çocuğu okula gitmiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Öğretmen ve altyapı yetersizliği nedeniyle 12 milyon çocuğun eğitiminin kesintiye uğraması ihtimalinden bahsedilen açıklamada, çocuk istismarı, sömürü ve silahlı gruplara katılımların engellenmesi gibi fiziki tehlikelerden koruduğu için Sudan’da eğitimin hayat kurtarıcı olduğu ve bu sebeple Sudan devletinin çocuklara uygun bir eğitim ortamı sağlamasının gerekliliği vurgulandı.

Ortak bildiride, acil ve ciddi önlemler alınmadığı takdirde eğitim krizinin nesiller boyu sürecek bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunularak, hükümetten eğitim sürekliliği ve uygun ortamın sağlanması ve okulların silahlı gruplarca kontrol altına alınmaması için gerekli çalışmaları yapması istendi.

Yıllardır süren ekonomik krizin üstüne askeri ve sivil kanat arasında yaşanan derin siyasi krizin ardından gelen 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale sonrasında ülkede sivil yönetim talebiyle başlayan protestolar sürüyor.

Sudan'da öğretmenler, düşük ücretler nedeniyle zaman zaman gösteriler düzenliyor.

Dünya Gıda Programı'ndan haziran ayında yapılan açıklamada, Sudan nüfusunun üçte birine tekabül eden 15 milyon insanın gıda güvenliğinden mahrum olduğu belirtilmiş, önlem alınmazsa açlık tehdidinin artabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
4
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
5
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
6
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
7
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿UEFA'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor. Heyetler bugün toplanıyor
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿Sağlık turizminde bandanalı Arapları bakın kimler geçti?
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.